Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ramazan’a özel süslemelerde sona gelindi. Kent genelinde yapılan ışıklandırma ve dekorasyon çalışmalarıyla sokaklar hem görsel zenginlik hem de manevi bir atmosfer kazandı.

Şehrin farklı noktalarında kurulacak iftar sofraları sayesinde her akşam binlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak oruç açmanın huzurunu paylaşacak. Ramazan boyunca düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor.