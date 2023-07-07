Kahramanmaraş'ta aynı işyerinde çalışan çocukların tüfekle şakalaştığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu A.K isimli 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir oto tamirhanede meydana geldi.

İşyerinde çırak olarak çalışan A.Ş. ve A.K. isimli çocuklar işyerinde bulunan tüfekle şakalaşmaya başladı.

Çocukların şakalaşması esnasında tüfek bir anda ateş alarak A.K.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden A.K. otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren çocuğun yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.Ş.’de gözaltına alındı.

