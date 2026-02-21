Kentteki bir düğün salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller tarafından dua edildi ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı.

İftar öncesinde Mükerrem Ünlüer ve eşi Selma Ünlüer, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Programa ayrıca Ömer Oruç Bilal Debgici ile Fırat Görgel ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Ramazan’ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, vefa ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.