Depremlerin merkez üssü olan kentte vatandaşlar, teravih namazı için Abdulhamithan Camii’nde bir araya geldi. Türkiye’nin en büyük dördüncü camisi olma özelliğini taşıyan Abdulhamithan Camii, şehrin yüksek noktalarından birinde yer alması ve kubbe ile minarelerinin kentin birçok noktasından görülmesiyle Kahramanmaraş’ın önemli manevi simgeleri arasında bulunuyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ışıklandırılan cami, gece boyunca görsel bir şölen sundu. Akşam saatlerinden itibaren cami ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, her yaştan binlerce vatandaş ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu camide bir kez daha hissedildi.