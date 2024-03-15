Edinilen bilgiye, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonda, 1 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 150 adet 9*19 tabanca fişeği, 19 adet 12 kalibrelik kartuş, suça konu olabilecek 40.000 TL nakit para, 1 adet 300.000 TL'lik ipotek kâğıdı, yabancı kişilere ait 4 adet banka kartı, 1 adet POS cihazı, 1 adet çelik kasa, senet, satış belgesi, protokol belgesi, banka evrakları ve not defterine yazılı alacak verecek evraklar ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan F.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.