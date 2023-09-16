Dulkadiroğlu ilçesine bağlı doğal yaşam parkında gerçekleştirilen teorik eğitim sonrası saha eğitimleri ve tatbikatı yapıldı.

3 gün teorik, 2 gün de saha tatbikatı şeklinde gerçekleştirilen eğitime, 25 sağlık personeli katıldı.

Eğitim programında "UMKE Temel Eğitimi" müfredatında yer alan konularda katılımcılar bilgilendirildikten sonra zorlu saha koşulları simüle edilerek yapılan tatbikatla bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Eğitim süresince katılımcılara, temel yaşam desteği, hasta/yaralı taşıma teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme gibi konularda, teorik ve pratik eğitimler verilerek katılımcıların bu konularda uygulama yapması da sağlandı.

Eğitim sonunda senaryo gereği bir fabrikada yaşanan patlamada yaralılara müdahale tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.