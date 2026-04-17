Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara, Tekir Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine yoğun katılım olurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da acılı aileleri yalnız bırakmadı. Aynı saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler için ise Abdulhamithan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler dualarla anılırken, cenaze törenlerinde duygu dolu anlar yaşandı. Defnedilenlerin ardından aileler ve yakınları büyük bir acıyla uğurlama yaptı.