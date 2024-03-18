Kentte çeşitli faaliyetler sürdürmeyi hedefleyen Hayat Yeniden Vakfı, İftar buluşması düzenledi.

Kent Protokolü, Çeşitli STK’lar ve vakıf destekçilerinin katıldığı iftarda Yazar Dr. Senai Demirci Şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Ardından Müzik Öğretmenlerinin Vakıf için bestelediği şarkılar ile program devam etti.

Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Hayat Yeniden Vakfının ilk iftarını gerçekleştirdik diyerek, 6 Şubat depremlerinin ardından şehri yeniden ayağa kaldırma gayretiyle kurulan bir vakıf ifadelerini kullandı.

KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, Kadın Girişimciler Kurulu olarak yanlarında olmak istedik, Bu vakfın hayalleri çok geniş bizlerde hayallerinin gerçeğe dönüşmesini istiyoruz ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Hayat Yeniden Vakfı tabi şehrimiz açısından çok önemli bir vakıf diyerek, Özel gereksinimli çocuklar için çok güzel çalışmalar yapmakta ifadelerini kullandı.