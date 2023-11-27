14 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan Kipaş, Kahramanmaraş’ın tek holdingi olarak deprem bölgesinde önemli bir roller üstleniyor ve çalışanlarının ruhsal sağlığını desteklemek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.



Kipaş Holding son yaşanan doğal afetlerin etkisiyle, çalışanlarının psikososyal destek ihtiyacını karşılamak için Travma ve Afet Ruh Sağlığı çalışmaları Derneği (TARDE) ile iş birliği yapıyor. Özellikle 6 Şubat'taki felaket sonrasında, yaklaşık 50 çalışanını kaybeden ve birçok çalışanının ailesinden ve yakın çevresinden kayıplar veren Kipaş, depremin etkilediği herkesi kapsayan büyük bir destek ağı oluşturmak için çaba sarf ediyor.

Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremin fiziksel kayıpların ötesinde ruhsal anlamda derin yaralar açtığı vurgulandı. Bu nedenle, şirket çalışanlarının ruhsal iyiliklerini desteklemek ve onlara destek olmak amacıyla TARDE ekipleriyle iş birliği yapılarak işletmelerde psikososyal destek eğitimleri düzenlendiği ifade ediliyor.

Çalışanlara yönelik olarak planlanan 24 günlük eğitim programı, progresif kas gevşeme egzersizleri, zihinsel odaklanma teknikleri, dikkat artırma ve verimlilik becerilerini geliştirecek etkinlikleri kapsıyor. Eğitimlerin ardından çalışanlar, akademisyenler ve psikologlarla birebir görüşme fırsatı yakalayacaklar.