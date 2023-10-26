İplik ve dokuma-örme kumaşa getirilen ilave gümrük vergisine ilişkin AKSU HABERE konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, kararın tekstil sektörünün hareketlenmesine vesile olacağını belirterek, “Şehrimize ve tekstil sektörümüze hayırlı olsun” dedi.

Depremden sonraki süreçte çalışmalarına hız veren, kent sanayicisinin, esnaf ve tüccarının sorunu olan her alanda yoğun mesai harcayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın kent tekstil sanayicisini yakından ilgilendiren iplik ve kumaşta ilave gümrük vergisi getirilmesi talebi karşılık buldu. Bu çerçevede Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla iplik ve dokuma-örme kumaşa ilave gümrük vergisi getirildi.

