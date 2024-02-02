Kahraman Şehirde İş Dünyasının Çatı Kuruluşu Olan Kmtso Meclis Başkanı Hanefi Öksüz De Deprem İstişare Toplantısına Katılım Sağladı.

Başkan Öksüz Burada Ekonomi Gazetesi Yöneticilerinin Sorularını Yanıtlayarak İş Deprem Sonrası İş Dünyasının Hızlı Bir Toparlanma Sürecine Girdiğini Belirtti.

Ayrıca Başkan Öksüz Kmtso Olarak İş Dünyasının Depremde Büyük Kayıplar Yaşadığını Söyleyerek Verilen Desteklerin Kahramanmaraş’ın Ayağa Kalkabilmesi Adına Bu Kayıpları Telafi Edebilmesi Gerektiğine Dikkat Çekti.

