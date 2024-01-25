Rektör Prof. Dr. Yasım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçen Yasım, "Gazze: Kanıt"da Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı karesine oy verdi.

Yasım, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Yasım, "Hangi fotoğrafa oy verebileceğime kolay karar veremedim. Fotoğraf karelerinin her biri ayrı bir sanat eseri." dedi.

