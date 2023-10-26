Yunus Emre Kongre ve Kültür merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen 100. Yıl cumhuriyet sergisinin açılışının ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını muhafaza etmek ve kutlamak amacıyla hazırlanmış özel eserlerle dolu sergi alanı öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Ardından 100. Yılında Cumhuriyet ve demokrasi paneli gerçekleştirildi. Prof. Dr. Orhan Doğan’ın açılış konuşması ile başlayan panel’ de Doç. Dr. Cengiz Şavkılı ve Doç. Dr. Hikmet Demirci Cumhuriyete giden süreç hakkında sunum gerçekleştirdi.

