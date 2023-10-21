Bu kapsamda hem takımın moral motivasyonunu artırmak hem de dostlukları pekiştirmek adına Nişantaşı Corner da sporcular ve yönetim kurulu bir araya geldi.

Hoş sohbetlerin edildiği kahvaltı programında önümüzdeki süreçte yapılacak olan maçlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Program sonrası açıklamalarda bulunan eski önsen belediye başkanı ve Kahramanmaraş kurtuluş spor kulüp başkanı Alâeddin devlet ülger birlikte büyük başarılara imza atmak için çok yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Takım kaptanı Eshabil Sığırgüden de bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

