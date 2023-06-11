Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Manchester City, Rodri ile 68. dakikada dev finalde 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City "Devler Ligi"nde ilk kez şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Hakan Çalhanoğlu'lu Inter ise evine eli boş döndü.

Final karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 72 bin taraftar takip etti.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları

58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

Gol- 68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji’nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries’in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco’nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku’ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.

Final karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 72 bin taraftar takip etti.

[Final karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 72 bin taraftar takip etti.]

Manchester City, kupa tarihinde ilk kez şampiyon oldu

"Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk kez şampiyon oldu.

İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones (Dk. 82 Kyle Walker), Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (Dk. 36 Phil Foden), İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian (Dk. 85 Danilo D'Ambrosio), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (Dk. 76 Robin Gosens), Denzel Dumfries (Dk. 76 Raoul Bellanova), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Henrikh Mkhitaryan), Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko (Dk. 57 Romelu Lukaku)

Gol: Dk. 68 Rodri (Manchester City)

Sarı kartlar: Dk. 59 Nicolo Barella, Dk. 83 Romelu Lukaku, Dk. 90+2 Andre Onana, Dk. 90+6 Simone Inzaghi (Teknik direktör) (Inter), Dk 90+2 Erling Haaland, Dk. 90+4 Ederson (Manchester City)