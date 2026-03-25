Ceviz ağacının özenle işlenmesiyle ortaya çıkan Maraş sandıkları, geçmişte çeyizlerin vazgeçilmez bir parçasıyken günümüzde hem dekoratif hem de fonksiyonel ürünler olarak yeniden ilgi görüyor.

Şehrin tarihi noktalarından Semerciler Çarşısı’nda üretim yapan ustalar, bu kültürel mirası geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle “Gizli Sandık” olarak adlandırılan özel tasarım sandık, 9 farklı hamlede açılabilmesiyle dikkat çekiyor.

Doğru sıralama çözülmeden açılması mümkün olmayan bu sandık, kullanıcılarına adeta bir zeka oyunu ve sabır testi sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Maraş sandıkları, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini ve el sanatlarındaki ustalığını dünyaya tanıtmaya devam ediyor.