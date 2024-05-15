Öğrenci, Öğretmen Ve Velilerin Yoğun Katılım Sağladığı Etkinlikte, Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası Dolayısıyla Gerçekleştirilen Kermesten Elde Edilen Gelirler Melek Çocuklar Ve Aileleri Yaşam Derneği’ne Bağışlanarak Karınca Kararınca Onlara Destek Olunması Amaçlanıyor.

Mba (MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ)Okulları Bahçesinde Kurulan Stantlarda Çeşitli Ürünler Satışa Sunularak özel gereksinimli Çocukların Ve Ailelerinin yalnız olmadıkları onlara hissettirildi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Melek Çocuklar Ve Aileleri Yaşam Derneği Başkanı Özlem Çakmak Dernek Hakkında Bilgiler Vererek Kermese Destek Veren Herkese Teşekkür Etti.

Mba (MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ) Okulları Kampüs Müdürü Muhammet Kasap Bu Tür Etkinliklerin Öğrencilerin Farkındalık Düzeylerini Artırdığına Dikkat Çekti.