Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı’nın açılış programına katılan Başkan Güngör, “Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverler iş birliğiyle şehrimizde oluşturulan yaşam alanının açılışı için bir araya geldik. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ve kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici barınma merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Dulkadiroğlu ilçesinde hayata geçirilen ve 63 aileye ev sahipliği yapacak Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra; Vali Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin ve AFAD yetkilileri de yer aldı.

Dayanışma ve Yardımlaşma Örneği

Açılış programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Tüm Türkiye olarak 6 Şubat’ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Zor zamanlar geçirdik. Bu süreçte devletimizin ve milletimizin büyüklüğüne bir kez daha şahit olduk. Hep birlikte büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösterdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize, STK’larımıza ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda oldular. Bugün de Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverler iş birliğiyle şehrimizde oluşturulan yaşam alanının açılışı için bir araya geldik. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kalıcı Konutlar Hızla Yükseliyor

Kalıcı konutların da hızla yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı noktasında çalışmalar büyük bir azim ve kararlılıkla sürüyor. Kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Tamamlanan köy evlerinin teslimi devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afet konutlarımız söz verilen sürede tamamlanarak hemşehrilerimize teslim edilecek inşallah” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Melikgazi Belediyesi Yaşam Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, devamında geçici barınma merkezini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.