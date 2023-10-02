Yaptığı Yatırımlar İle Şehirde Önemli Bir İstihdam Sağlayan Narteks Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Mustafa Narlı, Türkoğlu İlçesine Okul Ve Cami Yaptırdı.

Her zaman Kahramanmaraş için gecesini gündüzüne katan ve bu kapsamda özellikle deprem yaralarının sarılması için yoğun gayret gösteren Narteks Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Mustafa Narlı, Türkoğlu İlçesine 12 Derslikten Oluşan Hacı Mehmet Narlı İlk ve Ortaokulunu Kazandırırken Bu Projenin Devamı Olan Cami İnşaatı ise hiçbir ağaca zarar vermeden ve projenin bir parçası olarak Tüm Hızıyla Devam Ediyor.

Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Birçok Hayır İşine Öncülük Eden Başarılı İş İnsanı Mustafa Narlı Yapımı Devam Eden Camide İncelemelerde Bulunarak Çok Özel Bir Proje Olduğuna Dikkat Çekti.