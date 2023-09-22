New York'ta 20 Eylül 2022’de açıldığı ilk günden bu yana diplomasi yanında, sosyal ve kültürel etkinliklerle çekim merkezi haline gelen Türkevi, bu yıl 78'incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri haftasında yine yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu.

BM binasının tam karşısında yer alan Türkevi, BM haftası nedeniyle 150’den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce üst düzey diplomatı ağırlayan New York’ta yoğun diplomasi görüşmelerinin yaşandığı merkezlerden biri oldu.

Geçen yıl çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ve heyetin ziyaret ettiği Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Amerika kıtasına 15’ten fazla lider ve heyetle görüşmeler gerçekleştirdi.

