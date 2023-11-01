Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesine bağlı tombak köyü Tombak Şehit Mehmet Bozgurt ortaokulu ve Tombak Şehit Osman Sarıca İlkokulu öğrencilerine göksun belediyesi ve Kahramanmaraş Eğitim Vakfı işbirliğiyle kırtasiye malzemesi, kışlık mont, ayakkabı, atkı, bere ve eldiven yardımı gerçekleştirildi.

Bu yardım kapsamında özellikle zorlu kış şartlarıyla karşı karşıya kalan coğrafyadaki öğrencilerin yürekleri ısıtılmış oldu.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Eğitim Vakfı’nın yanı sıra Göksun Belediye Başkan Vekili Nuh Zafer URAL, Göksun Belediyesi Basın yayın müdürü Nureddin DAL ve Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, okul müdürü öğretmenler ve öğrenciler katıldı.