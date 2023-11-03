Onikişubat Belediyesi’nin Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenleyerek geleneksel hale getirdiği Voleybol Turnuvası, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü çerçevesinde 100. Yıl EXPO 2023 Voleybol Turnuvası olarak düzenlendi.

Kız ve erkek olmak üzere 24 lise takımının yarıştığı Liselerarası 100. Yıl EXPO 2023 Voleybol Turnuvası’nın final müsabakaları Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Gemci, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve sporcular ile okullardan seyirci öğrencilerin katılımıyla başladı.

Gençleri spora teşvik edici çalışmaları aralıksız sürdüren Onikişubat Belediyesi’nin Hürriyet Mahallesi’ne kazandırdığı Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya lise takımları yoğun ilgi gösterdi.

Salondaki seyircileri ve sporcuları selamlayan Başkan Mahçiçek, final müsabakaları öncesinde takımlara başarılar diledi.

Kıyasıya çekişmeye sahne olan şampiyonluk maçları nefes keserken, rakiplerine oranla üstün oynayan kızlarda Mükrime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Kahramanmaraş Fen Lisesi mutlu sona ulaştı.

Kızlarda, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi ikinci, Kahramanmaraş Fen Lisesi üçüncü, Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi ikinci, Maarif Anadolu Lisesi üçüncü, Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

“Gençler, hangi alanda olursanız olun, kendinizi ispat edin”

Turnuvanın ödül töreninde bir selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sporcu gençlere önemli uyarılarda bulundu. Başkan Mahçiçek, “Çocuklar bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Ülkenin geleceği olan insanların dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar var. İyi yetişmiş, ülkesini, milletini, ailesini seven, bu ülkenin daha iyi noktalara taşınması için gayret edecek insanlara ihtiyacımız var. Türkiye’nin bugünkü içinde bulunduğu şartlardan daha iyi yerlere taşınabilmesi için donanımlı insanlara ihtiyacı var. O insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ insanlardır. Konuştuğumuz arkadaşlara dikkat edeceğiz, yanlış insanlarla konuşmayacağız. Bizi yanış yollara sevk edecek insanlarla bağlantımızı keseceğiz. Hep çalışacağız. Artık Türkiye büyük bir ülke ama çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Her alanda kendimizi ispat edeceğiz. Sağlımıza dikkat edeceğiz, böyle güzel güzel spor yapacağız” dedi.

“Gençlerimize yönelik sportif faaliyetlerimiz devam edecek”

Onikişubat Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Bakın bizim bir fırsat eşitliği yaratmak için ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları’mız var. Mezun olan ve 12’nci sınıftaki evlatlarımız oralara kaydolsunlar. Çok iyi başarısı var bizim kurslarımızın. 60 öğrencimiz ilk 20 bine girmişti. O dershaneler sizleri bekliyor. Bir müjde daha vereyim. 4 Kasım’da EXPO 2023 Sergi Alanı’nda Kitap Fuarı açacağız. Sizleri de okullarınızdan alıp Kitap Fuarı’nı hem de EXPO 2023’ü gezdireceğiz. Onikişubat Belediyesi bir dünya projesi yaptı bakın, hep beraber gelip sahip çıkacağız inşallah. Sizlere güveniyorum evlatlarım. Cenab-ı Hak sizlere zihin açıklığı versin, ülkemize, ailelerinize hayırlı evlatlar olarak hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Sportif müsabakalarımız devam edecek gençler. Önce voleybol, sonra basketbol turnuvası yapacağız. Bu salonlar sizin emrinizde, istediğiniz zaman kullanacaksınız. Sizlerle beraber olmak güzel, hepiniz ayrı ayrı hem aileleriniz hem ülkemiz hem de bizler için bir değerlisiniz. Siz değerli gençlerimizi gönülden selamlıyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bütün takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından final karşılaşmalarında dereceye giren takımlara düzenlenen törenle madalya ve kupaları teslim edildi.

Çekişmeli maçların oynandığı turnuva sporseverler ve aileler tarafından da büyük ilgi gördü. 7’den 70’e tribündeki yerini alan aileler ve öğrenciler kendi liselerinin takımlarına organizasyon boyunca destek verdi.