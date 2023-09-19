Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla bugüne kadar 100 binden fazla çanta ve kırtasiye malzemesini ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluşturarak ailelere destek olan Onikişubat Belediyesi, bu yıl da 10 bin öğrenciye, içerisinde 16 çeşit kırtasiye malzemesinin de yer aldığı okul çantası hediye etti.

Okulun ilk günü sıralarda yer alan çantalar, minik öğrencilerle buluşturdu.

Bugün ise kırsal mahallelerde bulunan okulların çantalarını bizzat götürerek elleriyle teslim etmek isteyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri Sarıgüzel, Çukurhisar ve Kumarlı Mahallesinde bulunan ilkokulları ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye setlerini hediye ettiler.

Öğrencilerle birebir ilgilenerek oyuncak da dağıtan Onikişubat Belediyesi yetkilileri, “bu projenin hem ailelere bir nebze katkı olsun hem de çocukların okula adım attığı ilk yılda motive olsunlar istiyoruz. Başkanımız Hanefi Mahçiçek, eğitim olarak hiçbir öğrencimizin merkez ve kırsal mahalle arasında bir farkı kalsın istemiyor bu sebeple Başkanımız Hanefi Mahçiçek, kırsal mahallelerde 65 adet Bilgi ve Kültür Evi açmış, 12 halı saha ve yurtlarıyla beraber 7 okulu şehrimize kazandırmıştır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dağıtımların ardından çocuklarla sohbet ederek vakit geçiren Onikişubat yetkilileri, kırsalda bulunan okullara dağıtımlara devam edeceklerini belirtti.