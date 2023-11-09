Onikişubat Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen, “Gönülleri giydiriyoruz” projesi kapsamında Onikişubat İlçesine bağlı Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıraklık eğitimi gören öğrencilere mont, bot gibi kışlık hediyeler taktim edildi.

Etkinliğe Katılan Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen; Onikişubat Belediyesi sahada basmadık alan bırakmıyor. Diyerek sizin gibi öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için yine sahadalar ifadelerini kullandı.

Ardından öğrencilere hitap eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlere gündemi sıkı takip etmelerini Türkiye’nin artık çok daha güçlü olduğunu aktardı. Öğrencilere öğüt veren Başkan Mahçiçek konuşmasının ardından öğrencilere tek tek hediyelerini taktim etti.