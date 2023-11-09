Kahramanmaraş ve bölgenin her anlamda en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Tütüncü AVM, evini yenileyeceklere ve yeni evlenen çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Tütüncü Avm, Kasım kampanyaları kapsamında birçok indirim fırsatı sunuyor. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı alan müşterilere ise kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Ev İhtiyacına Yönelik A’dan Z’ye Her Şeyi Bünyesinde Bulunduran Tütüncü Avm, Kampanyalı Ürünler, Cazip Fiyatlar Ve Ödeme Kolaylığı İle Kahramanmaraş Halkının Yanında.