Özel sular akademisi hastanesi de aşure ikramı yapan kurumlardan birisi oldu.

Hastane önüne kurulan stantta yüzlerce kişiye aşure ikram edildi.

Aşure etkinliğine Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hastane yönetimi, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Özel Sular Akademisi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, birlik beraberliğin önemine değinerek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.