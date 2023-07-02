Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kahramanca savaşan komandolar, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Bu kapsamda yurt içi ve sınır bölgelerinde başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden iyi haberleri duyurdu.

"Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar…"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar…