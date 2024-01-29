Depremin ilk saniyelerinde yıkılan site için hazırlanan İddianamede, aralarında 2 si tutuklanan 3 kişinin 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Depremin ilk saniyelerinde yıkılan site için hazırlanan İddianamede, aralarında 2 si tutuklanan 3 kişinin 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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