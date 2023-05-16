Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası iş yeri yıkılan berber, depremden sonra aldığı ikinci el minibüsünü iş yeri yaparak çalışmaya başladı.

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Üzerinden Aylar Geçti, Depremin Derinden Etkilediği İlde Hayat Bir Şekilde Kendi Normaline Dönmeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Kahraman Kentte Meydana Gelen Depremler Sonrası İş Yeri Yıkılan Berber, Depremden Sonra Aldığı İkinci El Minibüsünü İş Yeri Yaparak Çalışmaya Başladı.

Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesinde Abisi İle Berberlik Mesleğini Yapan Hacı Hasan Poyraz, 6 Şubat Depremleri Sonrası Berber Dükkânlarının Bulunduğu Bina Yıkıldı.

Mesleğini Sevdiği İçin Başka İşler Aramak Yerine Deprem Sonrası İkinci El Minibüs Alan Poyraz, Minibüsü İş Yerine Çevirdi.

Şimdi Müşterilerini Minibüs Dükkânında Ağırlayan Hacı Hasan Poyraz, “İş Yerimiz Depremde Tamamen Yıkıldı Bazı Bazı Malzemeleri Kurtarabildik Bazılarını Da Kendimiz Aldık. Müşterilerin De Tepkisi Güzel, ‘En Azından Şehri Terk Etmemişler' Diyenler Var. Hayat Devam Ediyor” Dedi.