Merhum şair ve yazar Bahaettin Karakoç'un eserleri ile hayattayken kullandığı eşyalarının müze gibi sergilendiği evi, depremlerde ağır hasar aldı.

Kendisi gibi iki kardeşi de şair olan Bahaettin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eseri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, 17 Ekim 2018'de vefat etti.

Karakoç'un merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yaşadığı ev, çocukları tarafından koruma altına alındı. Evinin her odasında kitaplık bulunan ve merhumun eserlerinin, kullandığı eşyalarının bulunduğu ev, vefatının ardından müze gibi düzenlendi.

Öğretmenler, öğrenciler ve akademisyenlerin ziyaret ettiği ev, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

Bahaettin Karakoç'un en büyük oğlu Oğuz Karakoç, yıkım kararı verilen evde babasının çocukluğundan ölümüne kadar biriktirdiği eserlerin, kullandığı eşyaların bulunduğunu söyledi.