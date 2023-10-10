Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir markete gelen 3 çocuk, alışveriş yaptı. 3 Yaşındaki kız çocuğunun ağzına attığı şeker, soluk borusuna kaçtı. Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polis memuru Fatih Gök, mesaisine gitmek üzere Elbistan’daki evinin önünde araç beklediği sırada 3 yaşındaki kız çocuğunun nefes alamadığını fark etti. Hemen araçların arasında duran çocuğa müdahale eden Gök, Heimlich manevrası ile küçük kızın boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. Yaklaşık 10 saniye süren müdahalesi ile çocuğu yeniden hayata bağlayan Gök, küçük kızın nefesinin düzeldiğinden emin olana kadar çocuğu kucağından bırakmadı.

3 Yaşındaki çocuğun saniyeler içerisinde Heimlich manevrasıyla tekrar yaşama tutulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.