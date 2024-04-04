Bu kapsamda, Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Kızılay yöneticileri, MasterChef programının sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya ile birlikte özel bir programa katılacaklar.

Programda, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın önderliğinde hazırlanan lezzetli yemekler, konteyner kentlerde bulunan Kızılay çadırlarında yer alan aş evlerine ve belirlenmiş özel ailelere dağıtılacak. Bu sayede, ihtiyaç sahibi aileler sağlıklı ve lezzetli bir şekilde iftarlarını açabilecekler.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Aksu Habere yaptığı açıklamada, Kent İftarı yapma hedefi ile yola çıktık. Kahramanmaraş’taki iftarımızı da Mehmet Şefimizin elinden yiyor olacağız İfadelerini kullandı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kent İftarları çok güzel olmuş, şehrin için moral olacak ifadelerini kullandı.