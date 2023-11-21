Şehit Abdullah Köse için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı.