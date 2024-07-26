Kahramanmaraş doğa Turizminin kalbi olan, Başkonuş Yaylasında düzenlenen etkinliğe Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ile birlikte Şehit ve Gazi çocukları ile aileler katılım sağladı.

Başkonuş yaylasında “Vefa Gönüldendir” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi ailelerinin çocukları gönüllerince eğlendi, Birbirinden güzel birçok etkinlik düzenlenirken çocuklarında yüzlerinde tebessüm ve mutluluk oluştu.

Doyasıya eğlenen çocuklar, deve cüce oyunundan, yer kapmacaya, voleyboldan, halat çekmeye birçok etkinlikte doyasıya eğlendiler.

Etkinlikte Aksu Haber’e konuşan Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem şu ifadelere yer verdi;

“Şehit ve gazi çocuklarımızla ve aileleriyle bir araya gelmek istedik. Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte çocukların neşesini mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor.”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da Aksu Haber mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.