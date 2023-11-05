Andırın Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştiren Şehitler Anıtı ve Seyir Terasının açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlarında yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışa;

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet ŞAHİN ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba KÖKSAL katılım sağladı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz eseri gelecek nesillere aktarmamız ve bu vatanın nasıl kurulduğunu anlatmamız için önemli bir eser olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ burada yaptığı konuşmada, Şehir içinde bir nefes alma yeri, bir teras olması hasebiyle güzel bir eser kazandırılmış dedi.

Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ, 39 Şehidimiz için yapılan anıt için

Andırın Belediye Başkanına teşekkür ederek bizlere belki kolay geliyor diyerek bu memleketi vatan yapan aziz şehitlerimizdir ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet ŞAHİN açılışta yaptığı konuşmada, yapılan terasla birlikte Andırın ilçesinde yapımı tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan projelerin müjdesini verdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba KÖKSAL şehitlik makamını nesillerimize anlatabilen insanlar olalım ifadelerini kullandı.