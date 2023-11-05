Andırın Belediyesi tarafından yapımına 2023 yılında başlanan Şehitler Anıtı ve Seyir Terasının açılışı gerçekleştirildi. Andırın'ın geleneksel ve kültürel birikimine saygı gösteren, tarihi ve turistik bir mekan olarak inşa edilen anıt. Ülkenin bağımsızlığı ve halkın güvenliği için fedakârca mücadele eden şehitlerimiz için şehitlerimizin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir anıt sergilendi.

Ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunan seyir terasının açılışına şehit aileleri katıldı.

Mehteran takımının gösterileri gerçekleştirilen Şehitler Anıtı ve Seyir Terasının açılışında konuşan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “Son 40 yılda şehit olmuş 39 şehidimizin fotoğrafını ve özgeçmişini anıtımıza işledik. Bugün hür ve özgür yaşıyorsak şehitlerimiz sayesindedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, “Buraya gelecek olan ziyaretçilerimiz hem şehitlerimiz için dua etsinler, hem de biraz dinlenip şehrimizi ve etrafı seyretsinler diye seyir terasımızı tasarladık.” dedi.