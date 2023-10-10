Bu kapsamda 2-9 Ekim arasında icra edilen operasyonel faaliyet raporlarını yayımlayan İl emniyet müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 102 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 8 şahıs olmak üzere toplam 124 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 62’si tutuklandı.

Operasyonlarda, 268 gram metamfetamin, 23 bin 289 adet sentetik ecza hapı, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik Ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan, 159 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 58 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.

İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.

