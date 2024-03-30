Kahramanmaraş Şahinkayası’nda yaşayan karasu ailesinin beşinci çocuklarına Sma tip-1 teşhisi konuldu.

Miran bebeğin 36 milyon TL’lik tedavi masrafı için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Ancak deprem nedeniyle kampanya yarıda kesildi.

Gülizar ve Cuma çifti bebekleri için Aksu Haber aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

Miran Ali’nin Türkiye’de olmayan ve yurtdışından uygulanan gen tedavisine ulaşması için yaklaşık 36 milyon liraya ihtiyacı var.

Tüm yardımseverlerden destek beklediklerini söyleyen gözü yaşlı aile Miran Ali’nin sağlığına kavuşması için herkesi yardıma davet etti.