Kahramanmaraş Ve Yöresindeki Arazilerde Kendiliğinden Yetişen Ürün Olarak Bilinen Ve Kurutulup Öğütüldükten Sonra Hem Baharat, Hem De Akıt Olarak Kullanılan Sumak Ekşisi Sofraları Süslemek Üzere Tezgâhlardaki Yerini Aldı.

Sumak Ekşisi Eklem Ağrılarına İyi Gelirken Kalp Sağlığını Da Koruma Açısından Önde Gelir. İdrar Söktürücü Yanı Önemli Bir Fayda Sunarken, Bağışıklık Sistemini Güçlü Tutar.

Genel Olarak Organları Koruma İmkanı Oluştururken, Dış Koşullardaki Zararlı Canlılara Karşı Vücudu Koruma Altına Alır.