Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlerken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

güne 27,18 TL'den başlayan Dolar 27,19 TL'den, 28,96 TL'den başlayan Euro 28,95 TL'den işlem görüyor.

Güne 1.923 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.921 Dolar'dan, 1.681 TL'den başlayan Gram altın 1.680 TL'den, 2.804 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.804 TL'den, 11,543 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.543 TL'den, 20,54 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,53 TL'den fiyatlanıyor.