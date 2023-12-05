Elbistan'da kırmızı ışık ihlali sonucu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Adnan Menderes Bulvarı ile sanayi sitesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinden çıkmak üzere olan otomobil sürücüsü, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Malatya istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç bir işyerinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.