Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, Kahramanmaraş, İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Prof. Dr. Mandal, KİÜ Rektörlük binası girişinde, Prof. Dr. Bakan, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay tarafından karşılandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Bakan ve KİÜ akademisyenleri ile istişarelerde bulunan Prof. Dr. Mandal, 6 Şubat depremleri dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak Ankara’da ele alınan tüm konularda tüm önceliğin deprem bölgesine verildiğini anımsatan Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın da görev tanımı çerçevesinde bu düşünceyle hareket ettiğini söyledi.

Depremin yaralarının sarılmasında üniversitelerin önemine de değinen Mandal, şöyle konuştu:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bakan ise, Mandal’a teşekkürlerini iletti.