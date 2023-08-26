Prof. Dr. Hasan Mandal Yaptığı Açıklamada 6 Şubat 2023 Tarihinde Yaşanan Deprem Felaketinden Etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye Ve Şanlıurfa İllerinde Yaşayan Araştırmacıların Ar-Ge Faaliyetlerini Desteklemek Üzere Hayata Geçirilen Binbirçaba Ve Tekno Çaba Projeleri Hakkında Bilgiler Verdi.

Özellikle Akademisyenlerin Binbirçaba Projesine İşletmelerin İse Tekno Çaba Projesine Başvurmalarını Gerektiğini Anımsatan Prof. Dr. Mandal Deprem Bölgesi Açısından Kaçırılmayacak Bir Fırsat Olduğunu İfade Etti.