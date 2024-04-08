Türkiye'nin birçok bölgesindeki oteller, tatilcilere ev sahipliği yapmak için hazır durumda. Sahil bölgeleri, tarihi mekanlar ve doğal güzelliklerle dolu olan ülkemiz, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Özellikle kıyı şeritlerindeki oteller, şimdiden tam doluluğa ulaşmış durumda. Tatilciler, deniz kenarında gün batımını izlemekten, kumsalda güneşlenmeye kadar pek çok aktiviteyi tercih ediyorlar.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, tatil yerlerindeki hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek gibi görünüyor.

