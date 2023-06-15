Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın Davetiyle Kahramanmaraş’a Gelen Turizm Ve Ekonomi Sektörünün Türkiye’deki Öncü Kalemlerinden 20 Köşe Yazarı Ve Basın Mensubu, 6 Şubatta Büyük Felaket Yaşayan Kentin Bir Çok Noktasını Ziyaret Etti.

Kent Genelindeki Büyük Tahribat Ve Yıkımı Yerinde Gören Köşe Yazarları Ve Basın Mensupları Yeniden Toparlanmaya Çalışan Bir Çok İşvereni De Ziyaret Etti.

Ziyaretler Kapsamında Alfi Çörek Dünyasını Da Ziyaret Ederek Burada Eşsiz Yöresel Lezzeti Deneyimleme Fırsatı Buldular.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Alfi Çörek Dünyası İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Kenti Ayağa Kaldırmanın Derdinde Olduklarının Altını Çizerek Turizm Alanında Çalışmalar Yaptıklarını İfade Etti.

Ardından Tanıtım Organizasyon Şefi Önder Barlas Gerçekleştirilen Ziyaretler Hakkında Bilgiler Verdi.

Son Olarak Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz İse Kahraman Kent İçin Ellerinden Gelen Her Şeyi Yaptıklarını Belirterek Turizm Sektörü Olarak Bu Kalkınmaya Büyük Destekler Verdiklerini Dile Getirdi.