Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesinde yapılan olağan kongrede mevcut Başkan Mehmet Ali Küpeli güven tazeledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 7. olağan genel kurulda, tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Sonra gündem maddeleri tek tek okunarak ibraz edildi.

Ardından ise tek listeyle seçimlere gidildi.

Programa Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Gaziler Ve Şehit Yakınları Katıldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Ali Küpeli katılan herkese teşekkür etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de yeni seçilen üyelere başarılar diledi. Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.