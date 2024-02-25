Türkiye, güvenlik güçlerinin savunma ve havacılık sanayisindeki ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamaya yönelik olarak son dönemde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çabalarda milli hava platformları önemli bir yer tutuyor.

Temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile başlayan serüvenden insanlı ve insansız hava araçlarıyla atılan adımlar milli muharip uçak KAAN ile zirveye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından bu sürece dikkati çeken "Gökyüzüne bir kere daha bak" mesajıyla Türk savunma sanayisinin son dönemde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği hava araçlarına ilişkin video paylaştı.

