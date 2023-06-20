TUSAŞ, dünyanın en önemli havacılık sanayi buluşmalarından Paris Airshow'da helikopter, uçak ve insansız hava araçlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle yerini aldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil “Helikopteri tasarlarken Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını göz önüne aldık” dedi.

"T925 Genel Maksat Helikopteri 20 kişi alabiliyor. Deniz Kuvvetleri askerini sahile 18 kişi olarak çıkarıyor. Dolayısıyla GÖKBEY'den daha büyük bir helikoptere ihtiyacı var. Onun için helikopteri tasarlarken Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını göz önüne aldık. Bu helikopterimiz uçak gemimiz TCG ANADOLU'ya inebiliyor, palleri katlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü için bir kontrat imzaladık. Bundan 8 tane yapıyoruz. 4 ton su taşıyor. Dolayısıyla orman yangınlarına karşı 2026'da devreye girecek. 2025'te ATAK-2'miz devreye giriyor. Kara Kuvvetlerine 3 tane ATAK-2 teslim edeceğiz. Bu bir yıl sonradan gelecek. Genel Maksat-2 helikopteri, ATAK-2'nin helikopterinin güç sistemini kullanıyor.

