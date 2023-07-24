Radar ve sonarlara yakalanmayan Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olacak.

İlk kez IDEF 2023'te sergilenecek UÇA'nın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yetenekler sayesinde uçaklar ve TİHA'lar, düşman deniz üssü çıkışlarını ve geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek.

Düşman gemilerinin ve denizaltılarının harekatını kısıtlayan güdümlü stratejik mühimmat olarak fark yaratacak UÇA'nın testlerinin bu yıl başlaması hedefleniyor.

