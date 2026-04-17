Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, aynı okulda öğrenim gören 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli olduğu tespit edildi. Failin olayın ardından ateşli silahla yaşamına son verdiği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre saldırgan, babasına ait olduğu belirtilen silahları bir sırt çantasıyla okula soktu. Saldırı okul bahçesinde başlayıp bina içinde iki farklı sınıfta devam ederken, büyük panik yaşandı.

Bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden atladığı öğrenildi. Olayın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırganın babası gözaltına alınırken, Milli Eğitim Bakanlığı il genelinde eğitime 2 gün ara verdi. Bölgeye psikososyal destek ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili yayın yasağı getirildi ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında işlem başlatıldı.

Türkiye’yi derinden sarsan bu saldırı, ülke tarihindeki en ağır okul saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.